Carpineto: nuovo incidente per bovini in strada. Carella (PD): servono abbattimenti

Renzo Carella del PD presenta una interrogazione sulla situazione dei bovini lasciati liberi di pascolare e che invagono le strade.

"Verificare se si sono state omissioni da parte delle pubbliche autorità nell'individuare i proprietari dei bovini che, lasciati liberi di pascolare, hanno provocato dei gravissimi incidenti sulla strada Carpinetana", chiede in una nota Renzo Carella, deputato del Partito Democratico, che ha presentato un'interrogazione parlamentare sul tema al ministro della Giustizia e dell'Interno.



"(L'11 aprile, ndr) si è verificato un ennesimo, gravissimo incidente sulla Strada regionale carpinetana. - spiega - La persona è ricoverata con prognosi e fratture serie, determinata da un scontro tra la moto e un bovino vagante. L'episodio segue quello analogo verificatosi una settimana fa, sulla stessa strada. Insieme al sindaco di Carpineto, abbiamo fatto presente che in questo modo viene ignorato il principio della sicurezza stradale e coinvolto i prefetti, Pecoraro, Gabrielli, l'attuale Prefetto, il ministero della Sanità. Al Procuratore della Repubblica di Velletri abbiamo chiesto interventi investigativi di polizia giudiziaria per individuare i proprietari di questi animali, che continuano imperterriti a lasciar pascolare centinaia di bovini lunga la strada mettendo, continuamente in pericolo i cittadini di Carpineto, Montelanico, Segni e di tutti quelli che percorrono tale strada".



"Inizialmente, abbiamo ottenuto dei risultati con l'abbattimento di circa 79 capi, grazie all'ordinanza del sindaco di Carpineto. - precisa l'esponente dem - Le critiche di animalisti e trasmissioni televisive che ne sono seguite hanno però a nostro avviso finito per far prevalere le ragioni degli animalisti sul problema della sicurezza dei cittadini". "Da parte mia, - conclude - chiederò al sindaco di Carpineto e agli altri sindaci di decidere come eliminare questi animali, dal momento che di fronte all'assenza dello Stato non si può non tentare di superare il problema della sicurezza, magari con abbattimenti decisi in loco".