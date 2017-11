Germania: non solo maschio e femmina li creò, al via il terzo sesso

La Corte Costituzionale tedesca ammette l'esistenza di un terzo sesso oltre a quello femminile e maschile. I giudici chiedono ai politici di introdurlo nel registro dell'atto di nascita.

"Maschio e femmina li creò", ma a quanto pare per la Corte Costituzionale tedesca questo non basta tanto da arrivare a negare in una sentenza le differenze biologiche e genetiche a favore della cosiddetta identità di genere.

I giudici hanno infatti chiesto al legislatore di introdurre il terzo sesso nel registro dell'atto di nascita, accanto a maschio e femmina.

Per l'Alta Corte tedesca, le persone che non si riconoscono nel sesso femminile né nel sesso maschile hanno quindi il diritto di essere registrate dalle autorità con un'altra opzione, in un'accezzione ovviamente positiva ma che suona un po' alla Cattivik visto che il terzo sesso potrebbe essere indicato come "inter" o "divers" (oltre alla classica X).