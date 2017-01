Amri fu reclutato da 007 italiani e non espulso: Welt conferma dopo smentita Gabrielli

Anis Amri, l'uomo ucciso a Milano da due poliziotti italiani ed accusato della strage al mercatino di Berlino, nel 2015 sarebbe stato reclutato dall'agenzia di intelligence italiana AISI (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) con l'obiettivo di utilizzarlo come infiltrato nelle rete islamistica presente in Italia. Qualcosa però sembra essere andato storto, tanto che l'AISI ad un certo punto avrebbe perso le tracce di Anis Amri.



E' quanto sostiene il giornale tedesco Welt am Sonntag, riportando anche che l'Italia avrebbe avuto l'occasione di espellere Anis Amri (arrivato nella nostra penisola su un barcone sbarcato a Lampedusa) nel 2011 poiché "le autorità italiane erano state informate in modo inequivocabile circa la sua vera identità".



Al contrario, l'Italia afferma di essere stata costretta a rilasciare il futuro attentatore di Berlino perché "la richiesta di riconoscimento ed identificazione del cittadino tunisino Anis Amri, prevista affinché sia possibile portare a termine il procedimento di espulsione, era stata inoltrata alle autorità tunisine dalla Questura di Agrigento ad ottobre del 2014 nel corso della sua detenzione, ma le stesse non evasero la richiesta. Ultimata la detenzione, Anis Amri fu immediatamente associato al Cie di Caltanissetta che tempestivamente rinnovò la richiesta allo Stato tunisino ma, in questa occasione, la risposta arrivò tardivamente dato che erano stati superati i 30 giorni previsti dalla legge come tempo limite massimo per il trattenimento presso il Cie di un soggetto che aveva appena ultimato di scontare un periodo di detenzione in carcere. Dunque, all'arrivo della risposta, il cittadino tunisino era stato necessariamente rilasciato" come dichiara in una nota il capo della Polizia Franco Gabrielli, in una piccata replica allo scoop del giornale tedesco.



Per Gabrielli, infatti, quella del Welt am Sonntag è una "ricostruzione falsa e totalmente inventata" per la quale i giornalisti tedeschi "saranno chiamati a rendere conto innanzi alle corti di giustizia competenti, nonché, moralmente, alle stesse vittime dell'attentato". Non solo. Il capo della Polizia se la prende anche con i media italiani che hanno riportato la notizia del Welt, in particolare contro "un autorevole quotidiano nazionale che, in presenza di una gravissima accusa agli apparati di sicurezza nazionale, ha preferito non effettuare una puntuale verifica al fine di conseguire l'effimero risultato di uno scoop che, seppur falso, ha arrecato un gratuito discredito all'intero Paese".



In un secondo articolo, però, il Welt ribadisce quanto scritto, pubblicando anche il documento che proverebbe il fatto che la Tunisia aveva confermato nel 2011 che Anis Amri era un cittadino tunisino. In questo stesso documento, inoltre, viene riportata la data di nascita corretta (1992) di Anis Amri, che una volta giunto in Italia si era invece proclamato minorenne per usufruire dello statusu di rifugiato minore non accompagnato, dichirando di essere nato nel 1994.



Questo certificato di nascita è stato emesso il 24 giugno 2011 dalle autorità tunisine. Il Welt sostiene che il documento è stato trasmesso al consolato di Palermo e che il 23 ottobre 2011, quando Anis Amri fu arrestato mentre si trovava nel Cia di Catania e condannato a 4 anni, queste informazioni erano quindi già in possesso delle autorità italiane. Il Welt riferisce infatti che la corretta data di nascita di Amri verrebbe riportata infatti in documenti ufficiali italiani, quali i rapporti della polizia e gli atti del tribunale.



Il Welt am Sonntag ha chiesto una dichiarazione al primo ministro Paolo Gentiloni, a cui risponde l'AISI, ma ad oggi non ha ottenuto alcuna risposta. Il quotidiano tedesco osserva invece che la replica è arrivata dal capo della Polizia, che non dovrebbe avere alcuna conoscenza sulle operazioni di intelligence dei servizi segreti. Abderrahman Ben Mansour, il console tunisino a Palermo, ad una richiesta di commento da parte del Welt avrebbe invitato il giornalista a "rimanere fuori da questo caso" perché sarebbero "coinvolte autorità tunisine e italiane".