Il Trono di Spade 6: dal 30 ottobre su Rai4 in prima tv

Il Trono di Spade: la sesta stagione in prima visione da lunedì 30 ottobre su Rai4.

"Dal 30 ottobre, ogni lunedì alle 21.00, Il Trono di Spade sesta stagione. Doppio episodio della celebre serie tv fanta avventurosa, su Rai4 in prima visione free. Dopo il grande successo internazionale che ha fatto de Il Trono di Spade la serie più celebrata dall'Academy of Television Arts & Sciences, con ben 38 Premy Emmy vinti e 106 nomination totali, la sesta annualità dello show HBO tratto dai romanzi di George R.R. Martin è la stagione dei record" viene reso noto della tv di Stato.



La Rai diffonde inoltre: "Con quasi 8 milioni di telespettatori ad episodio, è stata la stagione più vista tra tutte le serie tv nella storia dell'emittente via cavo e ha registrato un apprezzamento critico altissimo. In questa sesta stagione, inoltre, è avvenuto il superamento dei romanzi da cui la serie è tratta, con l'inserimento di eventi originali che tanto hanno fatto discutere i fan."



Si riferisce in conclusione: "Tra i fatti salienti che compongono questa stagione, troviamo Daenerys prigioniera di Kahl Moro e Tyrion Lannister in cammino verso Meereen; Ser Davos e Melisandre prendono in mano la situazione per ovviare alla morte di Jon Snow e Arya prosegue a Braavos il suo percorso iniziatico nella Setta dei Senza Volto. Nel frattempo, ad Approdo del Re, Cersei e Jaime cercano di riunire la famiglia reale dei Lannister, ancora minacciati dall'Alto Passero; invece a Grande Inverno Ramsay Bolton tenta di creare una coalizione con le grandi famiglie del Nord."