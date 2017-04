Di padre in figlia: al via la serie tv sulla famiglia veneta anni '60

Al via la serie tv in quattro puntate 'Di padre in figlia', da martedì 18 aprile su Rai1.

"Martedì 18 aprile alle 21.25 su Rai1 prende il via la nuova serie tv in quattro puntate 'Di padre in figlia' - viene riferito in un comunicato della tv di Stato -, per la regia di Riccardo Milani, con Alessio Boni, Cristiana Capotondi, Alessandro Roja, Domenico Diele, Matilde Gioli, la partecipazione di Stefania Rocca e Daniela Cavallin, che racconta la storia della famiglia Franza, una famiglia patriarcale veneta attraverso i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi la parità e i diritti civili."



"A sfidare il patriarca Giovanni sarà soprattutto Maria Teresa, la sua primogenita... 1958. A Franca le si sono rotte le acque. E' sola in casa con le sue due bambine, Maria Teresa ed Elena. Cerca suo marito Giovanni. Lo trova nel bordello del paese a letto con Pina, la sua amante fissa. Vengono alla luce due gemelli, Sofia e Antonio. Nel giorno del battesimo, felice per la nascita del maschio tanto desiderato, Giovanni racconta agli invitati le difficoltà da emigrato in Brasile, il ritorno a Bassano del Grappa, l'apertura della distilleria con il suo amico Enrico Sartori" espongono infine dalla Rai.