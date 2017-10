Tokyo: adesca vittima su sito pro suicidio, scoperto 27enne serial killer

Scoperto un giovane serial killer in Giappone, alle porte di Tokyo. A casa 27enne pezzi di cadavere di almeno 9 persone. L?ultima vittima è stata adescata su un sito internet che diffonde informazioni sul suicidio.

La polizia del Giappone cercava una ragazza di 23 anni scomparsa ed ha trovato invece le teste di due donne conservate in un frigorifero.

La macabra scoperta è stata fatta a casa di Takahiro Shiraishi, 27enne di Zama, città appena fuori Tokyo, l'ultima persona a parlare con la ragazza scomparsa tramite una chat online.

Gli investigatori nell'appartamento hanno poi rinvenuto anche parti dei corpi di altre sette persone. In totale il giovane ed insospettabile serial killer avrebbe quindi ucciso e smembrato almeno 9 persone, otto donne e un uomo. Il ragazzo avrebbe invece buttato nella spazzature gli altri pezzi dei cadaveri e gli organi interni.

La ragazza scomparsa sarebbe entrata in contatto con il 27enne dopo aver scritto in una chat di un sito internet che diffonde informazioni sul suicidio: "Cerco qualcuno che voglia morire con me".