Siria: nuovo video di Sergio Zanotti, l'italiano rapito ad aprile 2016

E' ancora vivo Sergio Zanotti, l'italiano rapito in Siria nell'aprile 2016. Spunta un nuovo video che sarebbe stato girato il 1 maggio. La Farnesina classifica la vicenda come un "sequestro anomalo".

Sergio Zanotti riappare in un nuovo video. Sergio Zanotti è un 56enne imprenditore bresciano scomparso ad aprile del 2016 dopo essere partito per la Turchia. A rapire Zanotti, forse dopo essere entrato in Siria, sarebbero stati alcuni gruppi legati ad Al Qaida ma la Farnesina classifica la vicenda come un "sequestro anomalo".



A fine novembre 2016 la notizia di un video nel quale Sergio Zanotti dice di essere "prigioniero in Siria da sette mesi", e in quell'occasione l'imprenditore bresciano si rivolgeva al governo italiano affinché intervenisse prima di una sua "eventuale esecuzione".



Oggi spunta un nuovo video, dove Sergio Zanotti non è più vestito con una tunica bianca ma con una maglietta azzurrina. La barba è sempre lunga e nei pochi frame del video diffusi, l'italiano dice: "Oggi è 1 maggio, mi chiamo Zanotti Sergio. Questo è il secondo richiamo che mi lasciano fare". Dietro Sergio Zanotti ci sono due uomini vestiti di nero con il volto completamente coperto, che impugnano dei kalashnikov.