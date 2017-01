Concerto U2 Italia 2017: biglietti non ancora in vendita ma già secondary ticketing

"I biglietti per il concerto degli U2 del prossimo 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma sono già in vendita sui siti di 'secondary ticketing'" denuncia in una nota il Codacons, che ha ricevuto nelle ultime ore le segnalazioni di numerosi fan della band.



«Non capiamo come sia possibile che i biglietti per l'evento siano già disponibili su numerosi siti di secondary ticketing, a prezzi esorbitanti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Per un singolo biglietto il prezzo richiesto arriva fino a 2.200 euro, e ciò nonostante la vendita generale sulla piattaforma TicketOne partirà solo lunedì 16 gennaio alle ore 10, mentre per gli iscritti al Fan Club ufficiale del gruppo la prevendita dedicata (sul sito U2.com) si è aperta solo ieri e terminerà alle ore 17 del 13 gennaio».



«Ancora una volta ci troviamo di fronte all'odioso fenomeno del bagarinaggio online, ed è necessario fare chiarezza nell'interesse dei fan del gruppo e degli utenti interessati al concerto - prosegue Rienzi - Per questo presenteremo oggi stesso un esposto alla Procura di Milano, che già indaga sulla materia a seguito di denuncia Codacons, chiedendo di estendere le indagini e capire come sia possibile che alcuni siti dispongano dei biglietti di un concerto per il quale non è ancora partita la vendita ufficiale al pubblico».