Concerto U2 Italia 2017: Codacons vigila su vendita biglietti contro secondary ticketing

"Il Codacons vigilerà sulla vendita dei biglietti per il concerto degli U2, in programma il prossimo 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma" annuncia in una nota l'associazione dei consumatori, che si dice pronta a collaborare con TicketOne contro il fenomeno del secondary ticketing.



"Controlleremo che i biglietti per il concerto degli U2 non siano messi in vendita su altri siti a prezzi maggiorati e siamo pronti a nuove denunce qualora dovessero verificarsi casi di bagarinaggio online - spiega il presidente Carlo Rienzi - In tal senso invitiamo tutti i fan del gruppo e gli utenti che vogliono partecipare all'evento, a segnalarci nei prossimi giorni la presenza di biglietti sui siti secondari venduti a tariffe diverse rispetto quelle ufficiali".



"Abbiamo deciso inoltre di collaborare con TicketOne e con tutti gli artisti italiani, da Vasco Rossi a Tiziano Ferro, mettendoci a loro disposizione per avviare iniziative di contrasto all'odioso fenomeno del bagarinaggio online e contro chi specula sulla passione degli utenti per la musica" conclude il Codacons.