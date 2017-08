Scuola, assunzioni saranno solo 37mila: mancano docenti in Gae

La Flc Cgil avverte che mancano aspiranti docenti nelle graduatorie ad esaurimento e del concorso 2016, e quindi le assunzioni nella scuola non potranno essere le 52mila annunciate.

"Le annunciate 52.000 mila stabilizzazioni del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 si ridurranno purtroppo a circa 37.000. Ci saranno circa 15.000 stabilizzazioni in meno rispetto a quelle programmate, per mancanza di aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento e del concorso 2016" riporta in un comunicato la Flc Cgil.

Il sindacato spiega inoltre: "In particolare resteranno liberi almeno 10.000 posti di sostegno. Un danno per la scuola pubblica e per la continuità didattica. Per questa via non si mette fine alla famosa 'supplentite', annunciata da Matteo Renzi, la quale continuerà a incombere sulla continuità didattica e sulla precarietà del lavoro."



"Non si può certo dire che 37.000 stabilizzazioni non siano una boccata d'ossigeno, ma non bastano a risolvere i guasti profondi provocati dal piano straordinario di assunzioni della legge 107/2015 che si conferma ancora una volta una legge priva di un orizzonte strategico per la scuola pubblica" prosegue la Federazione lavoratori della conoscenza.

"La macchina (fallace) delle stabilizzazioni messa a punto dal MIUR sconta anche i gravi ritardi e gli errori delle procedure concorsuali. A ciò si aggiunge la carenza di personale negli uffici dell'amministrazione periferica costretto in questi giorni a un vero e proprio tour de force - si specifica dunque dall'organizzazione sindacale -, lesivo della dignità degli stessi lavoratori, nel vano tentativo di rispettare i tempi imposti dal Miur."



"Non è così che si potrà garantire il sereno e regolare avvio dell'anno scolastico per milioni di studenti - viene descritto in conclusione -, anche perché mancano ancora le assunzioni del personale Ata ed educativo. Al Miur chiediamo l'immediata apertura di un tavolo di confronto per ottenere la totale copertura dei 52.000 posti annunciati e per le immediate stabilizzazioni di educatori e Ata su tutti i posti liberi. E' necessario un confronto con le parti sociali per valutare i reali bisogni della scuola pubblica e per programmare un piano di stabilizzazioni coerente con i tempi e i bisogni reali della scuola."