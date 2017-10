Scuola, Fedeli: alle medie genitori devono prendere i figli, è la legge

Il ministro dell?Istruzione Valeria Fedeli conferma che, dopo la recente sentenza della Cassazione, la scuola non può più far uscire da soli gli alunni fino a 14 anni.

Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli mette la pietra tombale sulla discussione che si è aperta dopo la sentenza della Cassazione che stabilisce che la scuola non può far uscire da soli gli studenti fino a 14 anni ma è obbligata a consegnarli ad un genitore, o comunque un adulto.

Durante la trasmissione Tagadà su La7, la Fedeli chiarisce che il MIUR non diramerà alcuna circolare per arginare tale imposizione perché "questa è la legge" e ne va "dell'incolumità dei minori".



La Cassazione infatti aveva condannato una scuola e il MIUR per la morte di un ragazzino quindici anni fa, investito fuori dall'istituto, specificando che la dichiarazione di esonero di responsabilità che di solito i genitori firmano all'inizio dell'anno scolastico di fatto è un documento nullo.

Dopo l'intervento del ministro, le scuole dovranno quindi cominciare davvero ad applicare questa nuova direttiva, che crea particolari disagi soprattutto negli alunni che vanno alle medie, la stragrande maggioranza dei quali ritorna a casa da solo (magari accompagnando anche il fratellino più piccolo).