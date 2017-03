Oppido Mamertina: minacce e schiaffi su bimbi 10 anni, sospese due maestre

"Ti spacco la faccia, ti taglio le mani", sono una delle minacce urlate da due maestre di una scuola elementare di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. Contro gli alunni di 10 anni anche schiaffi e spintoni.

Nuovo episodio di maltrattamenti su alunni da parte di due maestre. Questa mattina i carabinieri hanno infatti dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'attività di insegnamento, emessa dal Gip, nei confronti di due insegnanti di 49 anni della scuola elementare di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria.



Le indagini sono partite lo scorso novembre a seguito di diverse segnalazioni da parte dei genitori di alcuni alunni di una quinta elementare, tornati a casa con lividi sul corpo e sul viso.



I militari, in coordinamento con la Procura di Palmi, hanno quindi installato alcune telecamere nella scuola alla ricerca di eventuali maltrattamenti perpetrati ai danni degli alunni da parte delle maestre.



Stando ai video visionati dai carabinieri, le due insegnati avrebbero insultato sistematicamente gli alunni, tutti bambini di circa 10 anni, anche con frasi minacciose come "Ti spacco la faccia, ti taglio le mani". Osservati inoltre anche diversi schiaffi in faccia e spintoni.