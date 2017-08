Licei brevi: al via sperimentazione, dal 30 settembre i progetti delle scuole

Al via la sperimentazione dei licei brevi, previsti nella legge sulla Buona Scuola. Dal 30 settembre le scuole potranno inviare al MIUR i propri progetti didattici.

Comincia la fase operativa delle sperimentazione dei licei brevi. La legge sulla Buona Scuola, infatti, ha previsto che una classe di ogni istituto potrà attivare un percoso di formazione della durata di 4 anni invece che 5. Nell'anno scolastico 2018/2019 in 100 scuole saranno attivi i licei brevi e dal 30 settembre gli istituti che vorranno provare il percorso di scuola superiore corto potranno presentare il proprio progetto didattico, per dimostrare che gli iscritti non perderanno monte ore né apprendimento. Anzi, per i volenterosi studenti che sceglieranno i licei brevi lo studio sarà molto probabilmente a ritmo serrato. Anche l'alternanza scuola lavoro, difatti, dovrà con ogni probabilità essere inserita durante le pause estive, natalizie e pasquali. L'obiettivo è quello di formare studenti motivati e preparati, tanto che nei licei brevi sarà obbligatorio seguire una disciplina non linguistica con metodologia Clil, cioè interamente in lingua straniera, nonché lezioni di diritto e storia dell'arte. Le scuole dovranno indicare anche i criteri per selezionare gli aspiranti diplomati quadriennali, perché le classi dovranno avere una capienza massima di 25 alunni.