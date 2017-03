Sclerosi multipla: come conviverci tra yoga e tangoterapia, con AISM

L'AISM a 'Fuori Tg', in onda lunedì 6 marzo su Rai3.

"Si può convivere con la sclerosi multipla senza dargliela vinta: è questo il tema al centro della puntata di lunedì 6 marzo di 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti, in onda alle 13.40 su Rai3. - illustrano in un comunicato dalla tv di Stato - Ospiti di Maria Rosaria De Medici Roberta Amadeo, già presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e il neurologo Marco Salvetti dell'Università La Sapienza di Roma."



La Rai spiega in conclusione: "Con loro si parlerà della storia di Enza, una donna colpita dalla malattia, che ha imparato in questa circostanza delicata un nuovo modo di vedere le cose. Una consapevolezza che tutti i malati possono raggiungere, affiancando alle cure tradizionali delle terapie che aiutino l'umore e la mobilità: dalla riabilitazione allo yoga, dal tai-chi al sostegno psicologico dei gruppi di auto-aiuto, fino alla tangoterapia, che è in sperimentazione nella sezione AISM di Genova."