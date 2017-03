Taxi tornano in sciopero il 23 marzo: contro il caporalato del Tpl

I tassisti proclamano una nuova giornata di sciopero giovedì 23 marzo 2017 per via dell'inerzia del governo contro la regolamentazione di Uber e Ncc.

"Sciopero nazionale dei tassisti il 23 marzo dalle 8 alle 22. La decisione è stata presa dal parlamentino nazionale dei tassisti che si è riunito a Roma. Saranno rispettate le fasce di garanzia", viene annunciato in una nota.



Nicola Di Giacobbe della Unica Cgil Taxi spiega che l'Assemblea quadri della categoria ha fissato una nuova data di sciopero "in protesta contro il decreto concorrenza che non mette al bando le app e il caporalato attraverso l'uso difforme delle stesse app che non rispettano le leggi del settore Tpl non di linea e che tendono alla totale deregolamentazione del servizio".