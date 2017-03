Sky interrompe confronto con sindacati: sciopero 17 marzo

La Slc Cgil annuncia uno sciopero dei lavoratori di Sky dopo che la multinazionale ha interrotto il confronto con i sindacati su esuberi e trasferimenti.

Negli scorsi giorni, dopo alcuni scambi formali di comunicazioni tra sindacati e azienda, Sky ha annunciato, anche a mezzo stampa, la volontà di proseguire da sola il percorso riorganizzativo che prevede 194 esuberi e 378 trasferimenti, con la conseguente riduzione del 70% della forza lavoro di Roma, non soddisfatta dalle modalità rivendicative adottate dalle organizzazioni sindacali", riassume in una nota una nota la Slc Cgil.



"Non ci stupisce che Sky, dopo una prima fase di apparente disponibilità, abbia dichiarato esplicitamente la volontà di gestire individualmente gli esuberi ed i trasferimenti. - prosegue il sindacato - Un conto è annunciare la volontà di un confronto paritario per trovare soluzioni equilibrate e condivise, un conto è pretendere che il sindacato accetti quanto già stabilito dalle aziende".



"L'indisponibilità aziendale a presentare un Piano Industriale aggrava ulteriormente il clima generando ulteriore preoccupazione nei lavoratori per il futuro assetto sull'intero territorio nazionale. - si chiarisce quindi - Infatti, in aggiunta a quanto già previsto dall'azienda sul sito di Roma, da tempo circola l'idea che si possa procedere alla cessione del contact center situato a Sestu (Cagliari), e non ci sfugge che nuove operazioni di riorganizzazione a livello europeo potrebbero sottrarre attività e risorse anche a Milano, come sta già avvenendo per il settore Finanza".



"Per questo l'8 marzo i sindacati hanno scritto al Presidente del Consiglio, Gentiloni, al Ministro dello Sviluppo Economico, Calenda, e al Ministro del Lavoro, Poletti, per evidenziare la forzatura aziendale e l'esigenza di avviare un tavolo di confronto istituzionale", viene quindi ricordato dall'organizzazione sindacale.



"Ribadendo l'inaccettabilità di procedere pedissequamente ad una ristrutturazione così pesante a fronte di un andamento economico fortemente positivo del gruppo europeo e di Sky Italia, l'interruzione del confronto ci costringe ad una nuova e immediata dichiarazione di sciopero", viene quindi annunciato.



"Non sarà una vertenza breve e semplice, come inizialmente annunciato da Sky. - si evidenzia infine - Viste le dimensioni del fenomeno riorganizzativo ci saremmo aspettati un confronto di merito serio e fattivo e non il prosieguo di reiterati tentativi di contrattazioni individuali atti a spingere le singole lavoratrici ed i singoli lavoratori ad accedere ad una risoluzione 'volontaria' del rapporto di lavoro o ad accettare sic et simpliciter il trasferimento presso altra sede."



La Slc Cgil chiarisce quindi che lo sciopero dei lavoratori Sky è stato proclamato per l'intera giornata di venerdì 17 marzo.