Sciopero treni 27 ottobre 2017 ridotto a 4 ore: regolari le Frecce di Trenitalia

Le Ferrovie dello Stato aggiorna sullo sciopeero treni di venerdì 27 ottobre 2017.

"Ridotto a quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 27 ottobre, su ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi in adesione a uno sciopero generale" viene segnalato in una nota delle Ferrovie dello Stato.



"Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Per gli altri treni nazionali si prevedono ripercussioni molto limitate. Si ricorda comunque che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero. Sarà inoltre assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali il programma di circolazione potrà essere oggetto di alcune modifiche. Informazioni su collegamenti e servizi anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie - rende noto in conclusione la società del trasporto ferroviario -, nelle agenzie di viaggio convenzionate, attraverso FSNews Radio e l'account twitter @fsnews_it. Sul viaggiatreno.it sarà infine possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull'intera rete nazionale."