Sciopero taxi per dire no a intermediazione manodopera e sanatorie, dice USB

L'USB aggiorna sull'adesione dello sciopero dei tassisti.

"Stiamo registrando adesioni su base nazionale di oltre l'80% con picchi vicini al 100% a Napoli. A Roma l'adesione allo sciopero dei taxi è vicina al 90%. I tassisti che responsabilmente stanno garantendo i servizi essenziali effettuano gratuitamente il servizio. Il segnale che oggi tutte le piazze d'Italia ci restituiscono è di una categoria compatta nel rivendicare il ruolo di servizio pubblico a garanzia delle fasce più deboli della popolazione, nella salvaguardia di un pezzo di stato sociale che in nessun modo deve essere messo a disposizione degli interessi di multinazionali e società di intermediazione attente solo ai profitti ed ai dividendi per gli azionisti" si rende noto dall'USB.



L'organizzazione sindacale specifica in ultimo: "La trattativa col governo, attraverso i ministeri competenti Mit e MISE, non può prescindere da questi punti fermi, ribaditi anche oggi in piazza: No all'intermediazione di manodopera nel Tpl non di linea, No alle sanatorie delle pratiche abusive. Finché non verranno accolte le nostre osservazioni al tavolo interministeriale proseguiremo la mobilitazione nelle forme consentite per legge."