Sciopero scuola 17 marzo 2017: tutti gli appuntamenti in piazza

Venerdì 17 marzo 2017 è stato proclamato lo sciopero generale del personale della scuola contro la legge 107 del 2015.

USB comunica attraverso una nota: "Venerdì 17 è il giorno dello sciopero generale del personale della scuola per dire NO alla legge 107 del 2015 partorita dal governo Renzi e allevata dal governo Gentiloni. Un attacco frontale ai diritti dei lavoratori e delle famiglie, che si vuole portare a compimento attraverso l'approvazione alla chetichella dei decreti attuativi firmati, guarda caso l'ultimo giorno utile, dalla ministra cigiellina Fedeli."



"La mobilitazione proclamata da USB insieme a Unicobas, Cobas, Cub, Orsa, Anief e FederAta è stata finora preceduta da affollate assemblee nei luoghi di lavoro e si articolerà venerdì attraverso presidi sull'intero territorio e ben nove appuntamenti per altrettante manifestazioni, indette per sbattere in faccia al Governo il NO a una riforma concepita solo in chiave aziendal-capitalista" prosegue l'Unione Sindacale di Base.



Il sindacato specifica inoltre: "L'appuntamento principale è a Roma, davanti al MIUR. Alle 9,30 tutti a viale Trastevere. Gli altri appuntamenti sono così fissati: a Bari alle 10:00 in Via Castromediano, nei pressi dell'Ufficio scolastico regionale a Bologna alle 9:30 in piazza Santo Stefano a Cagliari alle 9:30 corteo da piazza Giovanni XXIII a Catania alle 9:30 a piazza Stesicoro."



E ancora "a Firenze alle 9:00 a piazza San Marco; a Napoli alle 9:30 in piazza del Gesù; a Palermo alle 9:30 a piazza Politeama; a Torino alle 9:00 davanti all'Ufficio scolastico regionale di Corso Vittorio Emanuele a Venezia alle 10:30 all'Ufficio scolastico regionale di Riva de Blasio Sosteniamo lo sciopero della scuola del 17 marzo".