Sciopero professori universitari 2017, Garante: Fedeli sblocchi fondi

L'Autorità di garanzia sugli scioperi invita il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli a sbloccare i fondi per evitare lo sciopero dei professori universitari tra agosto e ottobre 2017.

"L'Autorità di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero proclamato dai professori universitari dal 28 agosto al 31 ottobre, che, come è noto, avrebbe, se attuato, un grave impatto sull'utenza degli studenti universitari impegnati a sostenere le sessioni per gli esami di profitto, ha convocato in audizione (ieri, ndr) una delegazione dei soggetti proclamanti, i rappresentanti della Crui e del Ministero dell'Istruzione" si informa in una nota.



"Nel corso dell'audizione, - viene riferito - si è registrata la disponibilità a riconsiderare l'effettuazione dello sciopero, nel caso in cui da parte della Ministra emergessero elementi concreti ed affidabili, relativamente alle richieste dei docenti". "Il Presidente dell'Autorità, Giuseppe Santoro Passarelli, pertanto, ha scritto alla Ministra, Valeria Fedeli, affinché, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rese alla stampa con riferimento al possibile sblocco dei fondi necessari per l'adeguamento retributivo richiesto, valuti l'opportunità di una ulteriore convocazione di una delegazione dei docenti universitari presso il Ministero" viene annunciato.