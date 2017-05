Sciopero benzinai Esso in Toscana, Marche e Abruzzo: dal 23 al 25 maggio

Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio confermano lo sciopero dei benzinai negli impianti della Petrolifera Adriatica a marchio Esso in Toscana, Marche e Abruzzo.

"Le organizzazioni di categoria dei gestori (Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio) confermano lo sciopero già proclamato che coinvolge, dalle 19 del 23 maggio, alle 7 del 25 maggio, i punti vendita della Petrolifera Adriatica a marchio Esso posti in Toscana, Marche e Abruzzo" viene riferito in una nota.



La reazione scomposta di Petrolifera Adriatica alla proclamazione dello sciopero "non sorprende ed anzi conferma manifestamente, malcelato dietro la forma ad uso comunicazionale, l'atteggiamento prevaricante e aggressivo con il quale si pone nei confronti dei singoli gestori, perché cedano alle pressioni esercitate e volte ad imporre loro, senza resistenze, le condizioni unilateralmente ed arbitrariamente decise dal medesimo 'retista', in palese violazione di quanto disposto con gli accordi collettivi vigenti e sottoscritti ai sensi e per gli effetti delle norme", chiariscono le organizzazioni.



Condizioni che la sostanziale totalità dei gestori "hanno saputo respingere, decidendo di promuovere una prima iniziativa di sciopero solo dopo che, per lunghi mesi, Petrolifera Adriatica si è sottratta ad ogni tipo di sollecitazione. - viene concluso - D'altra parte, sarebbe bene che, per la sua rilevanza costituzionale ed il valore intimamente democratico che implica, lo strumento dello sciopero tornasse ad essere considerato con maggiore rispetto e comunque senza lo sprezzo a cui in certe occasioni grossolanamente ci si abbandona".