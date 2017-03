Sciopero aerei Alitalia: 20 marzo 40% voli cancellati. Info biglietti sul sito

Alitalia informa i passeggeri che lunedì 20 marzo è stato confermato uno sciopero aerei, a causa del piano industriale, che ha portato alla cancellazione del 40% dei voli programmati.

"Per lunedì 20 marzo alcune sigle sindacali dei controllori di volo hanno proclamato un'agitazione dalle ore 13 alle 17, e sempre per l'intera giornata del 20 marzo - ad eccezione delle fasce garantite 7-10 e 18-21 - la sigla sindacale CUB Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB) ha confermato uno sciopero generale del comparto aereo" illustra in una nota Alitalia. I sindacati protestano contro i tagli previsti nel piano industriale della compagnia aerea.



Il gruppo riferisce: "Alitalia è stata pertanto costretta a cancellare il 40% dei voli programmati per il 20 marzo, sia nazionali che internazionali. Sul sito alitalia.com è disponibile la lista completa dei voli cancellati, insieme alle informazioni dettagliate sulle modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino al 4 aprile. La Compagnia ha immediatamente attivato un piano straordinario per riproteggere sui primi voli disponibili - possibilmente in giornata - il maggior numero di passeggeri coinvolti nelle cancellazioni".



"Alitalia invita tutti i viaggiatori che acquistato un biglietto per volare il 20 marzo a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Il 20 marzo Alitalia impiegherà su alcune rotte domestiche e internazionali aerei più capienti per facilitare la riprotezione dei passeggeri. Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate la Compagnia ha previsto un rafforzamento del proprio personale per assicurare la massima assistenza ai clienti. E' stato anche incrementato il numero degli addetti al call center", viene specificato.