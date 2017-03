Sciopero 8 marzo: pressioni a dipendenti da compagnie aeree, dice USB

L'Unione Sindacale di Base informa sugli atti unilaterali da parte di alcune aziende aeroportuali in occasione dello sciopero dell'8 marzo.

"In occasione dello sciopero generale dell'8 marzo, anche nel trasporto aereo, come in altri settori soggetti alla legge 146/90 sulla regolamentazione al diritto di sciopero, si stanno verificando atti unilaterali da parte di alcune aziende aeroportuali che hanno comandato i lavoratori fuori dai parametri delle norme" viene scritto in una nota dell'USB.



"In alcuni casi i dipendenti stanno subendo forti pressioni e vengono addirittura chiamati a casa. Tali comportamenti violano un diritto costituzionale sacrosanto confermando la mancanza di democrazia e l'attacco generale ai diritti che contraddistingue questo settore malato di precarietà e in cui il profitto e l'immagine vengono al primo posto. USB ha intenzione di procedere ad una denuncia alla commissione di garanzia sugli scioperi e metterà in atto tutte le iniziative per difendere i diritti dei lavoratori. Oggi saremo al fianco di tutte le lavoratrici e i lavoratori in questa importante giornata di lotta contro il concetto di 'miglior materiale umano a minor costo' - espone in ultimo l'Unione Sindacale di Base -, lo sfruttamento nei luoghi di lavoro e per il diritto alla dignità del lavoro."