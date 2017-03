Sciopero 8 marzo in Alitalia in attesa del Piano industriale

L'USB infroma sullo sciopero dell'8 marzo in Alitalia.

"Oggi 8 marzo, si sta svolgendo il primo sciopero internazionale e generale promosso dal movimento 'Non una di meno' contro la violenza e lo sfruttamento delle donne e per il diritto alla dignità nei luoghi di lavoro. - informa in una nota l'USB - Nel trasporto aereo si sta registrando una sostanziale adesione a questa straordinaria iniziativa che denuncia l'aumento dei profitti nel lavoro e nel settore mentre le lavoratrici e i lavoratori sono ridotti alla precarietà senza prospettive per il futuro le aziende sono in disfacimento."



"In Alitalia è forte l'adesione allo sciopero. La crisi di Alitalia rimane al centro di questo scenario ed entro la settimana - osserva quindi l'organizzazione sindacale -, forse già domani, si attende il C.d.A. con un Piano che certificherà uno scenario disastroso fatto di tagli e licenziamenti. Dopo settimane di stallo si arriverà all'annuncio del ridimensionamento delle rotte e degli aerei. La compagnia è l'ultima grande azienda italiana da 'normalizzare' in un ambito dove i diritti sono oramai ridotti ai minimi termini. Si tratterebbe della conferma dell'abbandono del trasporto aereo italiano."



"All'interno del CdA è conclamata la frattura e la contrapposizione tra i soci e le voci di una possibile nomina di Gubitosi, ci fa pensare che gli interessi tutelati saranno ancora una volta soltanto quelli degli Istituti di Credito, impegnati a recuperare i capitali versati, frazionando e vendendo a pezzi l'Alitalia e magari pilotando tale percorso con un nuovo commissariamento, con conseguenze inevitabili anche sull'indotto" prosegue il sindacato.



Si illustra in ultimo: "Il governo sta assistendo a tutto ciò senza fare nulla mentre da anni siamo di fronte all'arretramento di Alitalia sul mercato italiano e all'espansione di altre compagnie aeree che non creano ricchezza per il Paese. Noi ribadiamo invece che la soluzione c'è e l'attore principale può essere solo il pubblico. Nazionalizzare, investire, rilanciare, creare ricchezza e occupazione in un settore, quello del trasporto aereo, che registra uno sviluppo di circa il 5% in Italia e ancor più alto a livello internazionale. I lavoratori e USB non aspetteranno con le mani in mano l'ennesimo spezzatino di Alitalia che va respinto al mittente a partire dallo sciopero odierno che è un forte segnale per tutti. Nelle prossime ore chiameremo comunque i lavoratori a confrontarsi sulle scelte del CdA Alitalia e del governo ed in base ai contenuti del Piano proporremo le più opportune azioni di lotta."