Sciopero 10 novembre 2017: revocarlo a Roma e in Sicilia, dice Garante

Il Garante degli scioperi in vista dello sciopero del 10 novembre 2017.

"L'Autorità di garanzia per gli scioperi, con riferimento alla tornata elettorale del prossimo 5 novembre, che coinvolgerà tra l'altro la Regione Sicilia ed il Comune di Roma (X Municipio), ha rammentato ai sindacati che nelle date precedenti e successive alle elezioni non è possibile effettuare scioperi nei settori dei trasporti, per consentire il regolare svolgimento del voto" informa su Facebook il Garante.



"In particolare, in considerazione dello sciopero generale su tutto il territorio nazionale proclamato dai sindacati Cib-Unicobas, Cobas e Usi per il prossimo 10 novembre, il Garante ha invitato tali sigle ad escludere nelle zone interessate dalle elezioni l'intero comparto del personale impiegato in articolazioni istituzionali delle Regioni e delle Autonomie locali, per violazione del periodo di franchigia previsto dalla legge e dalle norme di settore, in base alle quali 'nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali' non possono essere proclamati scioperi" specifica.