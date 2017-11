Sciopero 10 novembre 2017: esclusa Ostia per via del ballottaggio

L'USB sullo sciopero del 10 novembre 2017.

"L'Unione Sindacale di Base in relazione allo sciopero generale nazionale proclamato venerdì 10 novembre per tutte le categorie, ha deciso di escludere dall'agitazione il X Municipio di Roma Capitale e tutto il personale impegnato nel ballottaggio per l'elezione del presidente del Municipio" illustra in una nota USB.



L'organizzazione sindacale espone in conclusione: "Tutti gli altri dipendenti pubblici del Comune di Roma possono dunque aderire allo sciopero."