Sciopeero 8 marzo: 500 braccianti a Foggia contro stato di "quasi schiavitù"

L'USB informa sulla protesta dei braccianti di Foggia in occasione dello sciopero generale dell'8 marzo.

"Oltre 500 i braccianti che sfilano per le strade di Foggia in un corteo aperto da un gruppo di donne contro ogni discriminazione. Gli slogan più gridati dai manifestanti sono 'Lavoro diritti e dignità', 'Diritto al lavoro e alla casa', 'Non siamo bestie', 'Basta business sull'accoglienza'", comunica in una nota l'USB in occasione dello sciopero dell'8 marzo.



"Sono slogan che sottolineano e ricordano a tutti le condizioni di migliaia e migliaia di braccianti - continua inoltre l'Unione Sindacale di Base -, in gran parte migranti, che vivono in condizioni inimmaginabili e lavorano in uno stato di 'quasi schiavitù'."



Il sindacato puntualizza in ultimo: "Stiamo tornando al medioevo: i braccianti richiedono a gran voce anche il diritto all'acqua perché nei campi è stata tolta l'acqua per bere e lavarsi e soprattutto il diritto ad organizzarsi sindacalmente. Per questo motivo USB si sta impegnando e sta organizzando la risposta di questi lavoratori".