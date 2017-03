Roma: azienda appalto pulizie ospedale Pertini impedisce sciopero 8 marzo, dice USB

Emiliano Polidori dell'Unione Sindacale di Base denuncia che la società aggiudicataria dell'appalto di pulizia presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma sta facendo pressioni sulle lavoratrici per non farle aderire allo sciopero generale dell'8 MArzo.

"'Devi lavorare senza stipendio e non puoi scioperare!' Questo il messaggio che la società MA.CA. srl, aggiudicataria dell'appalto di pulizia e sanificazione presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma, in queste ore sta indirettamente inviando alle lavoratrici comandando al lavoro tutto l'organico presente sull'appalto e di fatto vietando loro di aderire allo sciopero e partecipare alla manifestazione dell' 8 marzo 2017 - giornata mondiale contro i femminicidi, le discriminazioni salariali, il lavoro part time involontario, i contratti atipici e precari e per rivendicare il diritto a servizi pubblici" denuncia in una nota Emiliano Polidori della Federazione romana di USB



"La società MA.CA. srl continua la persecuzione messa in atto da tempo nei confronti di queste lavoratrici e lavoratori - viene quindi affermato dall'Unione Sindacale di Base -, ai quali impunemente da mesi non paga gli stipendi. Anche per questo motivo dopo una partecipata assemblea che si è tenuta presso l'Ospedale Pertini venerdì scorso avevano deciso in massa di aderire allo sciopero e partecipare alle tante iniziative annunciate per la giornata di domani 8 marzo cominciando dal presidio previsto sotto la regione Lazio, dove era loro intenzione portare la drammatica vertenza che stanno combattendo da mesi".



"USB Lavoro Privato intende denunciare ai lavoratori, alle tantissime donne e attiviste del movimento 'Non una di meno', agli organi di informazione e agli organi competenti l'arroganza di questa azienda che si permette anche di andare oltre le già tante limitazioni previste dalla legge 146/90 sul diritto di sciopero e in spregio alle leggi e alla decenza, vuole negare alle lavoratrici un diritto Costituzionale fondamentale. - chiarisce quindi il sindacalista - La nostra organizzazione sindacale metterà in atto tutti gli strumenti legali e sindacali per permettere alle lavoratrici di partecipare alla protesta e a quella che sarà un'altra bellissima giornata di democrazia e di lotta."