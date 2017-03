Oerlikon licenzia un altro operaio, operato al cuore. Sciopero Fiom

La Fiom annuncia uno sciopero dei lavoratori Oerlikon-Graziano di Bari contro il licenziamento di un altro operaio sottoposto ad un intervento chirurgico.

"Lunedì 20 marzo, i lavoratori della Oerlikon-Graziano di Bari sciopereranno per quattro ore in solidarietà con Massimo Paparella, licenziato - secondo l'azienda - per 'sopravvenuta inidoneità fisica'", viene annunciato dalla Fiom.



"Lo sciopero - viene precisato - è proclamato dalla Fiom di Bari che sottolinea come, in realtà, Massimo Paparella - che ha ricevuto la lettera di licenziamento al rientro al lavoro dopo un intervento cardiaco - sia il lavoratore che aveva denunciato le immotivate e ingiustificate regole delle pause collettive imposte dall'azienda". Pochi giorni fa, invece, Oerlikon aveva licenziato un operaio a seguito di un trapianto del fegato.



"Per la Fiom il licenziamento costituisce l'ennesimo atto unilaterale e di barbarie delle corrette relazioni industriali consumatosi nella Oerlikon-Graziano" viene infatti chiarito dal sindacato dei metalmeccanici.



L'organizzazione sindacale diffonde infine: "L'epilogo di un corso di azioni e scelte brutali, improntate a fare azienda sulla pelle dei lavoratori. A carenti piani industriali, deficitari di investimenti e di azioni che a tutt'oggi non vedono il Gruppo capace d'intercettare nuovi clienti e mercati con l'innovazione di processo e di prodotto, si risponde con la via bassa del fare azienda che passa sulla carne viva dei lavoratori. La Fiom dice no all'azione repressiva tesa a mortificare e terrorizzare i lavoratori, a scelte discriminanti verso chi difende la dignità dei lavoratori, a scelte che usano in maniera punitiva la salute del lavoratore".



"Lunedì 20 marzo, - si precisa infine - in concomitanza con le quattro ore di sciopero, si terrà una manifestazione di fronte alla Oerlikon-Graziano di Bari."