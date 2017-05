L'Unità: sciopero ad oltranza. Slc Cgil: riconoscere accordi già sottoscritti

La Slc Cgil al fianco dei giornalisti e dei lavoratori de L'Unità, in sciopero ad oltranza dal 16 maggio.

"La segreteria nazionale di Slc Cgil sostiene i giornalisti, poligrafici e l'intero personale dello storico quotidiano L'Unità, che dal 16 maggio saranno in sciopero ad oltranza. Una scelta resa obbligata dai continui ricatti da parte della proprietà, dai paventati licenziamenti, dai mancati pagamenti degli stipendi, dall'assenza di un piano industriale ed editoriale" informa in un comunicato il sindacato lavoratori della comunicazione.



"L'Unità è stata la fucina di alcuni dei migliori giornalisti italiani - si prosegue in ultimo dall'organizzazione sindacale -, incarna una parte importante dell'informazione italiana: non è pertanto accettabile che non si riconosca la continuità degli accordi già sottoscritti né si tutelino i lavoratori. Slc Cgil lotterà al loro fianco."