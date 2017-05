L'Unità in sciopero ad oltranza: salvaguardare posti di lavoro, dice CGIL

"Esprimiamo solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori de l'Unità, giornalisti e poligrafici, impegnati in una difficile vertenza", dichiara in una nota la CGIL, commentando l'avvio dello sciopero ad oltranza.



"L'auspicio - prosegue il sindacato di Corso d'Italia - e che sia fatto il massimo sforzo da parte di tutti i soggetti interessati per salvaguardare i posti di lavoro. È necessario, inoltre, aprire un tavolo di trattative e mettere in campo tutti gli strumenti per rilanciare e garantire un futuro solido ad una voce storica e prestigiosa del giornalismo italiano, come quella del quotidiano fondato da Antonio Gramsci".