8 marzo sciopero generale: violenza di genere è anche ribasso salari, dice USB

L'Unione Sindacale di Base aderisce allo sciopero generare delle donne proclamato l'8 marzo.

"L'Unione Sindacale di Base su appello del movimento 'Non una di meno' ha proclamato lo sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo. Uno sciopero globale delle donne - espongono in una nota dall'USB -, oltre 40 i Paesi coinvolti, per riappropriarsi del significato originario di lotta della giornata."



"Uno sciopero delle attività produttive e dal lavoro domestico e di cura, per dire basta alla violenza maschile sulle donne, alle discriminazioni di genere, alle molestie nei luoghi di lavoro, ai femminicidi, alle discriminazioni salariali, alla precarietà. Uno sciopero di tutti perché la violenza di genere è un fenomeno strutturale e il lavoro femminile continua a svolgere la funzione di livellamento al ribasso dei salari e di peggioramento delle condizioni di lavoro per tutti i lavoratori" prosegue l'Unione Sindacale di Base.



Dal sindacato rivelano in conclusione: "Uno sciopero per rivendicare il diritto a servizi pubblici gratuiti ed accessibili, al reddito sociale, alla casa, al lavoro e alla parità salariale; all'educazione scolastica, alle strutture sanitarie pubbliche, ai consultori liberi da obiettori; alla formazione di operatori sociali, sanitari e del diritto. Per il diritto all'autodeterminazione e all'interruzione di gravidanza gratuita e sicura. Per il riconoscimento ed il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che denunciano le violenze."