Atac sciopero 22 febbraio 2017: stop dei mezzi pubblici a Roma. Ecco perché

La Faisa Confail proclama uno sciopero dei mezzi pubblici dell'Atac di Roma per mercoledì 22 febbraio 2017 perché i lavoratori dell'azienda capitolina "non ne possono più delle aggressioni e delle condizioni di lavoro da terzo mondo".

Mercoledì 22 febbraio i lavoratori dell'Atac, azienda del trasporto pubblico di Roma, effettueranno uno sciopero di 4 ore dalle ore 8:30 alle 12:30. Lo sciopero è stato indetto dalla sigla sindacale Faisa Confail.



L'Atac informa che durante lo sciopero non sono garantite le corse di autobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive potrebbe essere interrotto il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Possibili interruzioni del servizio biglietterie.



Solo le linee periferiche gestite da Roma Tpl funzioneranno regolarmente.



Il sindacato motiva lo sciopero dei mezzi pubblici di mercoledì 22 febbraio spiegando che i lavoratori Atac "non ne possono più delle aggressioni e delle condizioni di lavoro da terzo mondo". Inoltre, lo sciopero Atac è stato proclamato perché, si legge in un volantino sindacale: "non ne possiamo più dello sperpero di denaro fatto dal management sempre e solo a favore dei direttori e dei dirigenti che - viene denunciato - guadagnao quanto il Presidente degli Stati Uniti e mai un centesimo per il popolino".