Sci: Marta Bassino è la Young Skier of the year, premiata ad Aspen

Il CONI riferisce che è l'azzurra Marta Bassin la "Young Skier of the year".

"La 'Young Skier of the year' è italiana e si chiama Marta Bassino. L'azzurra ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della Fis, la federazione internazionale di sci, nel corso delle Finali di Coppa del Mondo di Aspen, negli Stati Uniti, grazie al doppio terzo posto ottenuto a Kronplatz e a Soelden, in apertura di stagione, al terzo posto ottenuto (ieri, ndr) in gigante di Aspen, e agli altri cinque piazzamenti top 10 ottenuti fra gigante e combinata alpina" scrivono in una nota dal CONI.



"La sciatrice piemontese, che ha compiuto da poco 21 anni ed è tesserata per il centro spotivo dell'Esercito, è stata autrice di una stagione con i fiocchi che la candida ad essere una delle protagoniste dello sci internazionale dei prossimi anni. Magari a partire già dalla prossima stagione che avrà il suo culmine nei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018. Con l'azzurra è stato premiato anche il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha conseguito lo stesso titolo fra gli uomini" espone in conclusione il Comitato olimpico nazionale italiano.