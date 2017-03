Sci, Coppa del Mondo discesa: Peter Fill vince per il secondo anno consecutivo

L'azzurro Peter Fill vince per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mondo di discesa di sci alpino. Secondo posto nella prova finale di Aspen.

Peter Fill vince per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mondo di discesa di sci alpino, grazie al secondo posto (in 1.33.15) ottenuto nella prova finale di Aspen, chiusa dietro all'altro fuoriclasse italiano, Dominik Paris (1.33.07).



"Fill ha vinto la prova a distanza con Jansrud, leader della classifica parziale fino alla prova disputata oggi: il norvegese, che ha chiuso all'11esimo posto (1.33.61), ha perso la vetta della coppa di specialità, dilapidando 33 punti di vantaggio. L'azzurro è diventato così di nuovo il re della discesa con 454 punti contro i 431 di Jansrud", viene riassunto in una nota dal CONI.