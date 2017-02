Mondiali 2017 sci alpino: subito medaglie con il superG femminile

Parte martedì 7 febbraio il Mondiale 2017 di sci alpino a St. Moritz con il superG femminile.

"Si alza il sipario. Partirà domani il Mondiale di sci alpino a St. Moritz 2017 con il superG femminile, in programma alle 12. Sarà direttamente gara per le medaglie, dopo che oggi le prove della discesa sia femminile che maschile sono state cancellate a causa dell'abbondante nevicata, caduta per tutta la giornata di ieri durante la notte", viene ricordato in una nota dal CONI. La formazione azzurra sarà composta da Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Fancesca Marsaglia.



"Ai Mondiali si parte da zero, sono la decima vediamo che pettorale mi lasciano. Comunque sarà partirò a tutta e cercherò di fare la miglior gara possibile. Spero di sciare come so e spero di dimostrare che in superG ho fatto un salto avanti quest'anno. A Cortina non è andata come volevo, avrei desiderato molto di più, anche perché avevo fatto bene la discesa il giorno prima. Spero di riuscire a fare una gara fatta bene. Poi, quando taglierò il traguardo guarderò il tempo e capirò come è andata. Mi auguro che ci sia una pista sicura, oggi non lo era, speriamo una gara regolare per tutte, e che nessuna si faccia male. Tutte attacchiamo a un Mondiale. Ma sono certa che gli organizzatori sapranno fare un buon lavoro mettendo la pista in bolla", commenta Federica Brignone.



"Arrivo al Mondiale un po' arrabbiata e questa può essere un'arma positiva. - sottolinea invece - Francesca Marsaglia - Ho un buon feeling con il superG, ma non sono ancora riuscita a tradurre quel feeling in risultati importanti. Ho due top ten, ma non è esattamente quello che vorrei. Il mondiale è una gara a sé, devo stare tranquilla e fare quello che so fare. Non dovrebbero esserci problemi di visibilità, anche se c'è molto da pulire in pista. Ma abbiamo già visto le piste cambiare completamente da un giorno con l'altro".



Elena Curtoni spiega invece: "Oggi abbiamo fatto ricognizione, c'era un po' di vento. Al momento la pista non è proprio il massimo, ma la sapranno sistemare. A me piace St. Moritz, ho anche fatto un podio in discesa qui. Le condizioni sono sempre variabili e bisogna saper sfruttare il numero e il momento migliore. Penso che parteciperò alla cerimonia di apertura questa sera, ho sempre partecipato. Mi piace: il Mondiale è un evento ed è bello partecipare".



"Arrivo con le carte in regola e con dei podi in specialità a questa gara del Mondiale, ma soprattutto ci arrivo con una spensieratezza totale e senza alcuna aspettativa. - precisa infine Sofia Goggia - Cercherò di vivermi la gara con serenità e consapevolezza, quando sarò al cancelletto. Conosco abbastanza poco la pista. L'ho fatta una volta in velocità e una in Coppa Europa. Oggi non era assolutamente fattibile. Domani tracciano gli italiani, quindi forse potremo avere qualche indicazione riguardo al tracciato. Comunque sia, io arrivo alla gara con cuore leggero, mi sembra una gara come le altre. Non mi sembra vero di essere ai Mondiali".