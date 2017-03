Coppa del Mondo sci: Dominik Paris secondo nel SuperG

Nella giornata di ieri Dominik Paris sale di nuovo sul podio: l'azzurro, dopo la vittoria nella discesa, ha conquistato infatti anche il secondo posto nel SuperG finale della Coppa del Mondo di sci, disputato ad Aspen.



La gara è stata vinta dall'austriaco Reichelt, in 1.08.22, mentre Paris ha chiuso in 1.08.33, davanti allo svizzero Caviziel e al norvegese Kilde, terzi ex aequo, in 1.08.55. Solo settimo Peter Fill (1.08.77). Nella Coppa di specialità Paris ha quindi conquistato il quarto posto.