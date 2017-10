Haribo sotto accusa: operai come schiavi e maltrattamento animali

Cosa c'è dietro le gommose carammelle della Haribo? Stando al documentario "The Haribo Check", schiavitù dei lavoratori e maltrattamento degli animali.

"I lavoratori sono trattati come oggetti, peggio degli animali" ha rivelato un funzionario del ministero brasiliano del Lavoro che ha denunciato le condizioni dei lavoratori che raccolgono le foglie di palme per estrarre la cera di carnauba per la Haribo. E gli animali di cui sta parlando non sono gli orsetti colorati commercializzati dalla multinazionale di dolciumi tedesca ma i maiali utilizzati per ottenere la gelatina necessaria per ottenere le gommose carammelle.



Nel documentario "The Haribo Check" trasmesso dalla tv pubblica tedesca Ard per la serie Markencheck (controllo del marchio), infatti, vengono svelate le orrende condizioni di vita di questi suini, allevati in Germania settentrionale per conto di Gelita (società da cui Haribo si rifornisce per la gelatina).

La cera di carnauba si ottiene invecesolo dalle foglie di palme che crescono negli Stati nordorientali del Brasile come Piaui, Ceara, Maranhao, Bahia e Rio Grande do Norte, tra le regioni più povere del Paese.

Ed infatti, i lavoratori, tra cui diversi minorenni, non solo vengono pagati una miseria (10 euro al giorno) ma vengano fatti dormire all'aperto o ammassati in camion. Gli operai inoltre non possono usufruire dei bagni e di acqua filtrata, perciò per dissetarsi devono per forza abbeversarsi dal fiume.



"Lavorano in condizioni di schiavitù" viene denunciato nel documentario, e senza le più basilari norme di sicurezza.

Amnesty Germania chiarisce che la vigilanza sull'operato delle aziende partner spetta alle imprese tedesche, e così Haribo dopo il reportage ha deciso di aprire un'inchiesta per fare luce sulla catena di approvigionamento dell'azienda.