Coppa del Mondo scherma: azzurri terzi nella spada a squadre

La squadra azzurra di spada si è classificata al terzo posto al termine della tappa di Coppa del Mondo di scherma disputata a Vancouver. Al primo posto Repubblica Ceca seguita dall'Ucraina.

La squadra azzurra di spada, composta da Enrico Garozzo, Marco Fichera, Paolo Pizzo ed Andrea Santarelli, si è classificata al terzo posto al termine della tappa di Coppa del Mondo di scherma disputata a Vancouver.



Gli Azzurri hanno superato la Francia nella finale per il terzo e quarto posto, che ha consentito alla squadra di conquistare il bronzo, col netto punteggio di 45-38. In precedenza gli italiani avevano iniziato la scalata battendo prima la Germania per 15-14 e poi ai quarti il Kazakhistan, col punteggio di 35-23.



In semifinale, è stata invece l'Ucraina a battere la squadra azzurra col punteggio di 40-39, sconfitta poi in finale dalla Repubblica Ceca che aveva fermato i campioni olimpici della Francia.