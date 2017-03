Coppa del Mondo scherma: Rossella Fiamingo vince a Budapest, terzo Santarelli

Doppia vittoria a Budapest per l'Italia della scherma. Rossella Fiamingo vince nel Grand Prix FIE di metà stagione mentre Andrea Santarelli si piazza terzo.

Dopo il successo della squadra azzurra di sciabola femminile, l'Italia della scherma festeggia due nuove vittorie, quella di Rossella Fiamingo e Andrea Santarelli.



L'azzurra colleziona il suo secondo successo in Coppa del Mondo. A Budapest sale sul gradino più alto nel Grand Prix FIE di metà stagione. L'atleta siciliana ha avuto ragione per 15-6 dell'israeliana Nickol Tal e poi, per 10-6 della francese Lauren Rembi.



Ai quarti Rossella Fiamingo ha poi rivissuto la semifinale olimpica contro la cinese Yiwen Sun, superata con il punteggio di 15-9. Infine, il trionfo in semifinale contro la giapponese Shimookawa (15-10) e nella finalissima contro la sudcoreana Injeong Choi, conclusasi col netto punteggio di 14-9.



Andrea Santarelli conquista invece il terzo posto. L'atleta ha esordito superando il kazako Kurbanov, il francese Jean-Michel Lucenay e l'ucraino Igor Reizlin. Ai quarti Santarelli ha boi battuto per 15-9 lo statunitense Bratton, fermato invece in semifinale (col punteggio di 15-10) dal sudcoreano Jinsun Jung, poi vincitore finale della gara.