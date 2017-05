Coppa del Mondo: oro per le Azzurre nella sciabola. Secondo posto spada maschile

A Tunisi la squadra femminile di sciabola conquista l'oro nella gara del circuito di Coppa del Mondo. Secondo posto invece per gli Azzurri della spada maschile, in gara a Parigi.

La scherma azzurra trionfa a Tunisi, dove la squadra di sciabola femminile ha conquistato l'oro nella gara del circuito di Coppa del Mondo. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia battono infatti la Polonia, chiudendo con il punteggio 45-38.

Le azzurre del ct Giovanni Sirovich sono arrivate in finale sconfiggendo in ordine di tempo Canada (45-27), Ucraina (45-44) e Giappone, battuta quest'ultima in semifinale con il punteggio di 45-34.



«Questo è il giusto premio per l'umiltà con la quale si è lavorato in questa stagione - sottolinea il Commissario tecnico, Giovanni Sirovich. - Ad attenderci adesso però ci sono i banchi di prova importanti rappresentanti dagli Europei e dai Mondiali di Lipsia".





Soddisfazione anche per gli Azzurri della spada maschile, in gara a Parigi. La squadra composta da Marco Fichera, Paolo Pizzo, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli viene battuta solo in finale dalla Corea del Sud (39-28), conquistando quindi la medaglia d'argento.

Il quartetto azzurro aveva esordito superando per 39-25 la Germania e poi per 45-41 la Svizzera nell'assalto dei quarti di finale. In semifinale l'Italia aveva vinto 40-29 sull'Ucraina.