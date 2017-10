Sanità: in ospedale di Cava dè Tirreni da anni senza ferri chirurgici, dice FdI

Clelia Ferrara e Renato Aliberti di Fratelli d'Italia sulla situazione all'ospedale di Cava dè Tirreni.

"All'ospedale di Cava dè Tirreni mancano da anni i ferri chirurgici per la sala operatoria" denunciano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli di Italia, Clelia Ferrara e Renato Aliberti. "Da quasi due anni infatti - viene riferito - e nonostante siano state espletate tutte le procedure di gara la sala operatoria del reparto di chirurgia generale e d'urgenza è ancora sprovvista di ferri chirurgici".



"Siamo alla situazione paradossale - spiegano i due esponenti di FdI - che i medici dell'ospedale di Cava per non interrompere l'attività operatoria siano costretti ad utilizzare i ferri chirurgici personali che iniziano peraltro ad essere usarati".

"E se questa è la condizione delle sale operatorie delle Università che dovrebbero essere poli di ricerca ed eccellenza figuriamoci in quali condizioni versano gli ospedali di frontiera. - proseguono - I responsabili di tale ennesima vergogna della sanità in Campania hanno un nome e cognome: il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ruggi D'Aragona Nicola Cantone e il commissario Vincenzo De Luca che continuano a gestire il comparto senza sradicare le ottiche clientelari, abbandonando invece i tanti operatori che, tra mille difficoltà e l'indifferenza dei potenti, provano a rispondere alle richieste di assistenza dei cittadini".

"Il Sindaco Servalli batta un colpo per dire che è ancora alla guida della città e si unisca alla nostra protesta" concludono i due consiglieri cavesi.