Sanità Liguria: in arrivo divise con microchip. USB: no a controllo a distanza

USB sul piede di guerra contro le divise dei lavoratori del comparto Sanità della Liguria che hanno un localizzatore con tecnologia RFID.

"USB, in riferimento all'appalto delle nuove divise del comparto Sanità che contengono localizzatori/microchip con tecnologia RFID, ha scritto oggi alla Direzione Asl 4 della Liguria che in mancanza di adeguate informazioni e garanzie al riguardo abbiamo dato indicazioni ai nostri iscritti e ai colleghi di continuare a indossare le vecchie divise" fa sapere in un comunicato l'Unione Sindacale di Base.

USB prosegue quindi: "Abbiamo lamentato inoltre che non è stata fornita alcuna informazione preventiva ai sindacati aziendali, facendo venire il dubbio che tali dispositivi siano in contrasto con quanto disposto dall'Art.4 dello Statuto dei Lavoratori che vieta il controllo a distanza dei dipendenti e che inoltre tale tipo di tecnologia comporti potenziali rischi a carico della loro salute. Sarebbe grave se risultasse che qualche altro sindacato era a conoscenza di questa vicenda, perché sono state nascoste ai lavoratori informazioni preziose."



"Riteniamo infine questo appalto un autentico spreco di denaro pubblico (66 milioni di euro) a differenza di quanto afferma la Regione Liguria e ci chiediamo se questa fosse la massima priorità di una sanità pubblica per la quale - evidenzia il sindacato -, ci viene ripetuto a più riprese, non ci sono risorse economiche, oltretutto in presenza da anni del blocco delle assunzioni."

"La verità è che i lavoratori erano già in possesso di divise con tanto di nome e di codice a barre per la loro identificazione. In Asl 4 ci sono quasi 1600 dipendenti (medici esclusi) e ogni lavoratore ha in uso 3 divise. Quindi quasi 5000 capi d'abbigliamento verranno macerati per far posto a nuove divise. Fra l'altro alcuni colleghi, che già le hanno ricevute, ci riferiscono che il tessuto delle nuove divise 'definito di maggior qualità' è in realtà un semisintetico che dopo il lavaggio è tornato indietro sformato e in parte scucito. USB in attesa di ricevere in maniera ufficiale adeguate garanzie e informazioni da parte dell'Azienda continuerà a vigilare sulla vicenda a difesa dei diritti e della salute dei lavoratori" viene reso noto in ultimo.