Corruzione appalti: domiciliari per dg Cardarelli. Codacons: danni ai malati?

Il Codacons commenta gli arresti domiciliari per il direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli

"Verificare se i presunti fenomeni corruttivi che hanno portato agli arresti domiciliari per il direttore generale Ciro Verdoliva, abbiano avuto effetti sui servizi resi ai malati dall'ospedale Cardarelli di Napoli" chiede attraverso una nota il Codacons.



«Più volte negli ultimi anni l'ospedale Cardarelli è finito nell'occhio del ciclone per gravi episodi di malasanità - ricorda il presidente Carlo Rienzi - Un nosocomio dove di continuo i pazienti denunciavano criticità e problemi, e che portò il Codacons a presentare lo scorso anno una denuncia in Procura per le condizioni di degenza intollerabili, con i pazienti stipati come in un carro bestiame nei corridoi dell'ospedale. Vogliamo sapere se i casi di corruzione contestati dalla magistratura abbiano avuto in qualche modo ripercussioni per i cittadini, attraverso una riduzione quantitativa o qualitativa dei servizi resi all'utenza».



Si comunica in conclusione: "In tal senso il Codacons si costituirà parte offesa nell'inchiesta, in rappresentanza della collettività, e se saranno accertati illeciti chiederà un equo risarcimento danni per conto degli utenti napoletani della sanità pubblica."