Firenze: 21enne suda sangue da fronte e mani, si tratta di ematoidrosi

Diagnosticata ad una ragazza di 21 anni di Firenze l'ematoidrosi (hematohidrosis), malattia rara che consiste nel sudare sangue, dalla fronte e dai palmi della mano.

Ad una ragazza di 21 anni di Firenze suda sangue dalla fronte e dai palmi della mano è stata diagnosticata la rarissima sindrome chiamata ematoidrosi (hematohidrosis), ed il caso diventa internazionale dopo la pubblicazione di uno studio sul Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Sul corpo la giovane non presenta alcuna ferita o lesione ma improvvisamente, soprattutto quando sottosposta a stress, cominicia a sanguinare anche per 5 minuti.

L'ipotesi suggerita dallo studio è che i vasi sanguigni capillari che alimentano le ghiandole del sudore si rompono, causando la fuoriuscita di sangue, che si verifica appunto in condizioni di estrema fatica fisica o emotiva.

I ricercatori hanno inoltre evidenziato che il fenomeno è conosciuto fin dai tempi dell'antichità, anche se finora non esistono cause certe e cure di questa patologia.



Le prime testimonianze di ematoidrosi risalgono al terzo secolo prima di Cristo, trovate in "due trattati di Aristotele che contenevano passaggi su un sudore che assomigliava o era realmente sangue" come sottolinea Jacalyn Duffin, esperta di storia della medicina dell'università dell'Ontario, in un editoriale del CMAJ che affianca la ricerca. Anche nel Vangelo, Luca descrive il sudore di Gesù diventare "come grosse gocce di sangue che cadevano in terra", durante l'agonia nell'orto degli Ulivi, prima della Crocifissione.

Sembra infatti che l'ematoidrosi si manifesterebbe più frequentemente nei condannati in attesa di esecuzione.