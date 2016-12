MPS: ok a aumento debito fino a 20 miliardi per misure salva banche

Il Parlamento approva, prima alla Camera poi al Senato, l'aumento del debito fino a 20 miliardi di euro per finanziare eventuali misure "salva banche", anche se in particolare la banca da eventualmente salvare è il Monte dei Paschi di Siena. I 20 miliardi saranno da reperire attraverso emissione di titoli del debito pubblico. Il governo chiarisce che l'impatto effettivo sui saldi dipenderà dalla tipologia di interventi che saranno eventualmente adottati e dall'entità delle risorse che potrebbe essere necessario rendere disponibili.



Quelle in cantiere per salvare le banche ove ciò sia necessario, spiega il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, sono misure one off "che prefigurano una ricapitalizzazione di eventuali istituti a condizione che questi istituti presentino piani di ristrutturazione che mettano gli istituti in condizione di viaggiare con le proprie gambe e di essere profittevoli, di finanziare l'economia".