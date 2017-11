Carne avariata: fuori nomi di mense scuole, ospedali e caserme, dice Codacons

Il Codacons sullo scandalo della carne avariata fatta mangiare nelle mense di scuole, ospedali e caserme.

"Pubblicare i nomi dell'azienda e dei soggetti coinvolti nello scandalo, e l'elenco delle scuole, degli ospedali e delle caserme dove veniva somministrata la carne potenzialmente pericolosa per la salute umana" chiede attraverso una nota il Codacons, commentando l'inchiesta della Procura di Pistoia che ha portato alla luce una associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di enti pubblici, frode in pubbliche forniture, commercio di sostanze alimentari nocive e falso.



«Si tratta di una vicenda molto grave perché attiene alla salute umana - spiega il presidente Carlo Rienzi - Bambini, pazienti, militari e pazienti avrebbero mangiato carne avariata e contaminata da batteri, a causa di gravi irregolarità finalizzate ad ottenere profitti illeciti. Le autorità competenti devono pubblicare l'elenco delle strutture pubbliche interessate perché i cittadini hanno diritto non solo alla massima trasparenza, ma anche ad avviare le dovute azioni risarcitorie nel caso in cui saranno confermati gli illeciti, anche in assenza di danni fisici e solo per i rischi sanitari corsi».



"In tal senso il Codacons annuncia la propria costituzione di parte offesa nell'inchiesta della Procura di Pistoia - si osserva in conclusione -, e chiederà in rappresentanza della collettività un maxi-risarcimento danni nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili di atti contro la salute pubblica."