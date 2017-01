Saldi invernali: al via il 5 gennaio ma solo per il 39% delle famiglie

"Il 5 gennaio iniziano i saldi invernali nella maggior parte delle regioni. Dopo l'andamento sottotono registrato per i consumi natalizi, anche le prime stime relative agli acquisti in saldo prospettano un 'galleggiamento' rispetto allo scorso anno. Dall'analisi dei dati raccolti interrogando il nostro campione emerge che solo il 39% delle famiglie si prepara ad effettuare acquisti approfittando dei saldi. Il dato maggiormente rilevante è la forte differenziazione della propensione all'acquisto e dell'entità della spesa tra Nord e Centro-Sud" riferisce in una nota Federconsumatori.



"Così come avvenuto per i regali di Natale, - si specifica - anche per i saldi vi è un andamento decisamente più sobrio e contenuto al Sud. Una tendenza purtroppo prevedibile, dettata dalla grave assenza di opportunità lavorative, specialmente per i giovani e dall'esigenza, da parte delle famiglie, di provvedere al mantenimento di figli e nipoti disoccupati. Mediamente ognuna delle 9 milioni e 360 mila famiglie che acquisteranno a saldo, spenderà 179,92 euro, appena lo 0,3% in più rispetto ai saldi invernali del 2016. Tali dati lasciano trasparire la situazione di forte disagio che molte famiglie stanno vivendo, a cui si aggiunge un atteggiamento di cautela e preoccupazione visti gli aumenti già annunciati per il 2017 che, aggiornati alla luce degli ulteriori aumenti tariffari di luce e gas, nonché delle tariffe autostradali, ammonteranno complessivamente a oltre +771 euro annui a famiglia".



"Per un aiuto concreto teso a risollevare i consumi è necessario agire prima di tutto attraverso un piano straordinario teso a creare occupazione e attuare una redistribuzione dei redditi. Inoltre sarebbe utile, come sosteniamo da anni, una completa liberalizzazione dei saldi" dichiarano quindio Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef.