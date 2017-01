Saldi invernali 2017: boom solo in outlet e boutique d'alta moda

"Partenza sottotono per i saldi invernali" avverte in una nota il Codacons, che sta monitorando l'andamento degli sconti di fine stagione nelle principali città.



«Si registra una generalizzata riduzione nell'affluenza di cittadini a caccia di offerte nei negozi, seppur con delle distinzioni - spiega il presidente Carlo Rienzi - Al momento, infatti, gli unici esercizi che vedono presenze di consumatori in linea con lo scorso anno sono gli outlet e le boutique d'alta moda. Qui, dalla prime ore della mattinata, si registrano code, alimentate però dai turisti stranieri. Meno bene tutti gli altri negozi e le periferie, dove non c'è stato alcun assalto ai saldi e si registra una evidente riduzione delle presenze, con ripercussioni negative sulle vendite».



"In particolare si segnala come nelle città del sud Italia il calo dell'affluenza risulti più marcato, specie in Puglia e Campania, regioni dove la situazione appare disastrosa e le presenze in calo fino al -30% rispetto allo scorso anno. Meglio sta andando a Roma, grazie agli outlet che attirano un gran numero di visitatori, e Milano, patria dell'alta moda" si prosegue.



«Oramai i consumatori a caccia di affari sono abituati a non comprare subito nei primi giorni di saldi, in attesa che le percentuali di sconto praticate dai commercianti salgano al 40% o 50% - aggiunge Rienzi - Anche il maltempo con il forte calo delle temperature che sta caratterizzando in queste ore alcune regioni d'Italia ha contribuito a tenere a casa i cittadini, che rimanderanno gli acquisti al weekend».