Saldi invernali 2017: a Pescara fino a meno 40% vendite

"Dopo la falsa partenza del primo weekend dei saldi a causa della neve, Confcommercio Pescara ha effettuato un nuovo sondaggio presso i propri associati per verificare l'andamento delle vendite di fine stagione dopo dieci giorni dall'inizio" segnala in un comunicato l'associazione delle imprese.



"Purtroppo tutti hanno confermato che il perdurare del maltempo e delle temperature rigide non ha aiutato una partenza dei saldi già problematica a causa della difficile situazione economica delle famiglie. L'unico giorno in cui si è lavorato è stato l'ultimo sabato, grazie anche alla breve tregua del maltempo, ma comunque i fatturati non sono stati paragonabili ai primi giorni delle vendite a saldo degli anni passati. Quindi per ora nessun effetto saldi e calo nella vendite rispetto all'anno passato che oscilla fra il meno 20% e il meno 40%. La situazione è per ora critica e si spera nel miglioramento del clima per far ridare slancio agli acquisti. Infine, come sempre sostenuto da Confcommercio Pescara, tutti i commercianti hanno ribadito che la data di partenza dei saldi è troppo anticipata ed andrebbe riportata a fine febbraio come avveniva fino a qualche anno fa" riporta in ultimo l'ente di categoria.